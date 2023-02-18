  1. Spor
18 Şub 2023 11:37

Enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu hayatını kaybetti

Enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti.

Futbol menajeri Murat Uzunmehmet, Gana asıllı futbolcu için "bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" dedi.

30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını halen sürdürüyor. Atsu'nun cansız bedenine günler sonra ulaşıldı.

Christian Atsu için daha önce "kurtarıldı" yönünde haberler çıksa da eşi Marie Claire Rupio, Atsu'nun hala kayıp olduğunu açıklamıştı.

Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri de arama kurtarma çalışmalarını umutla takip ediyordu.

Christian Atsu'nun kardeşi Twasam ise "Yaşıyor, umudum var. Atsu'yu bulana kadar ayrılmayacağım. Onu sağ bulacağımıza inanıyorum." demişti.

Kaynak: Euronews

News Code 1907724

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