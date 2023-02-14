Şiraz'daki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

İran İstihbarat Bakanlığı terörle mücadele dairesinden bir yetkili, Şah Çerağ Türbesi saldırısıyla bağlantılı 42 teröristin yakalandığını açıkladı.

2015’ten itibaren terör örgütü IŞİD’in İran’a karşı saldırı planları uygulamaya başladığını kaydeden istihbarat yetkilisi, “2015 yılından bugüne kadar ülkede 200'e yakın bombalı saldırı engellendi ve 2015-2019 döneminde ise ülkede 9 ton patlayıcı madde ele geçirildi.” dedi.

Daha önce İstihbarat Bakanlığı, Şiraz cinayetiyle bağlantılı 26 yabancı uyruklu IŞİD'li teröristin tutuklandığını açıklamıştı.

Şah Çerağ Türbesi cinayeti

26 Ekim'de Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen ve yaralı şekilde ele geçirilen IŞİD'li terörist hastanede ölmüştü.