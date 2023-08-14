Reisi’den İran'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yayınladığı bir mesajda, Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısından dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve saldırıda şehit olanların aileleri ile İran halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen ve bazı vatandaşların şehit olması ve yaralanmasına neden olan terör saldırısı bir kez daha İran halkının kalbini incitti.

İran'ın düşmanları, büyük İran milletinin güçlü iradesine karşı koyamadıkları için bir kanlı cinayet daha işleyerek çirkin yüzlerini gösterdiler.

Bu saldırıdan dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve saldırıda şehit olanların aileleri ile İran halkına başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diliyorum.

İstihbarat Bakanlığı, polis güçleri ve diğer sorumlu güvenlik ve adli kurumlar, bu iğrenç cinayetin arkasındaki elleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edip adalete teslim etmelidirler.

Muhakkak ki İran halkı, düşmanlarının bu kötü oyununu alt ederek, bir kez daha onların uğursuz emellerine ulaşmasını engelleyecektir.”