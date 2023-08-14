  1. Siyaset
14 Ağu 2023 09:31

Galibaf’tan Şah Çerağ saldırısına tepki

Galibaf’tan Şah Çerağ saldırısına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen ve birkaç İran vatandaşının yaralanmsına ve şehit olmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınayarak, saldırda şehit olan kişinin ailesine başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Galibaf, “Ülkeyi güvensiz hale getirmek, insanların huzurunu bozmak, günlük hayatı aksatmak İran milleti düşmanlarının daimi projesidir. İran milleti, adalet sisteminden bu acı cinayetin faillerini geçmişte olduğu gibi bir an evvel cezalandırmasını beklemektedir” dedi.

News Code 1910959

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler