Galibaf’tan Şah Çerağ saldırısına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen ve birkaç İran vatandaşının yaralanmsına ve şehit olmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınayarak, saldırda şehit olan kişinin ailesine başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Galibaf, “Ülkeyi güvensiz hale getirmek, insanların huzurunu bozmak, günlük hayatı aksatmak İran milleti düşmanlarının daimi projesidir. İran milleti, adalet sisteminden bu acı cinayetin faillerini geçmişte olduğu gibi bir an evvel cezalandırmasını beklemektedir” dedi.