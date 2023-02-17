Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere değinen Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem büyük bir felaketti. On binlerce insan öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Bu felaket, diğer ülkeler ve uluslararası toplum için büyük bir sınavdır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına ve aynı zamanda kardeşimiz olan Suriye ve Türkiye halkına başsağlığı dilerim." dedi.

'Suriye depreminde ABD çirkin yüzünü gösterdi'

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Suriye depreminde başta Amerika ve Avrupa olmak üzere uluslararası toplum, Suriyeli depremzedelere yardım konusunda büyük bir skandala imza atarak çirkin yüzünü göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, "Uluslararası kurumlar ve organizasyonları da ne kadar verimsiz olduklarını gösterdi." ifadesini kullandı.

ABD, geçen uzun süre içinde Suriye’ye askeri müdahale ve yasa dışı tek taraflı yaptırım uyguluyor.

Washington yönetimi, Suriye'deki depremin ardından Şam yönetime yönelik yaptırımı geçici olarak gevşeteceklerini ileri sürmüştü.