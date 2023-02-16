Nasrullah'tan Türkiye ve Suriye'ye deprem taziyesi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, direniş komutanlarından İmad Muğniye'nin şehadet yıl dönümü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Hasan Nasrullah, konuşmasının başında İran İslam Devrimi Zaferi'nin 44. yıl dönümünü İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile İran halkına tebrik etti.

İran genelinde yapılan "11 Şubat İslam Devrimi Zaferi" etkinliklerine değinen Nasrullah, "Devrim zaferinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen destek gösterilerine milyonlarca kişinin katılımına dünya medyası sessiz kaldı. Bu etkinlikler İran halkının yoluna devam edeceğini gösterdi. İslam Devrimi için yapılan destek gösterileri, İran'daki İslami düzenin çöküşünden bahsedenlere en güçlü yanıt oldu." dedi.

Nasrallah, Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı diledi

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depreme de değinen Nasrullah, Türkiye ve Suriye halkına taziye dileğinde bulunarak, Bu felakette yaşamını yitirenlerine ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlar bir insan sınmasıdır. Suriye ve Türkiye'deki sığınmacılar ve depremzedelere yardıma öncelik verilmelidir." ifadesini kullandı.

Nasrullah, ABD ve Batı'nın Suriye ve Türkiye'de yaşanan insani felakete ilişkin çifte standart politikasını eleştirerek, “Amerika’nın insan hakları açıklamalarının yalan olduğu son yaşanan felakette tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Suriye ve Türkiye'de enkaz altında kalan yaralılar insanoğlu, ancak uluslararası toplumun iki ülke arasında nasıl ayrımcılık yaptığına tanık olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere yardım yapılması gerektiğini belirterek, "Her iki ülkedeki mağdur insanların normal yaşamlarına dönebilmesi için herkesi Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere yardıma çağırıyoruz." dedi.

Lübnan hükümetinin Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere sağladığı desteklere ilişkin Hasan Nasrullah, "Lübnan hükümeti depremzedelere yardım ekipleri gönderdi ve bu çok önemli bir iştir.” diye konuştu.