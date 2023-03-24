Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısı

Arap medyasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısında 1 Amerikan askeri personelinin öldüğü, 6'sının yaralandığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 13.30 sularında bir intihar İHA'sının sözde IŞİD ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırı sonucunda ABD ile çalışan 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.