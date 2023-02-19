Siyonist İsrail'in Suriye saldırısına İran'dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Şam'da çok sayıda masum Suriye vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan saldırılarını kınadı.

Siyonist rejimin yeni saldırısına ve IŞİD terör örgütünün Suriye ulusuna yönelik saldırılarına atıfta bulunan Kenani, bu iki terörist varlığın bağlantı ve koordinasyonunu doğal ve içsel bir bağlantı olarak nitelendirdi.

Kenani Siyonist Rejim ve IŞİD'in iki hafta önce yaşanan yıkıcı depremin etkileriyle karşı karşıya kalan Suriye ulusunun acılarını artırma amacıyla bu ülkeye saldırdığını ifade etti.

Batılı ülkelerin Siyonist saldırgan rejimin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlaline karşı sessizliğini sessizliğini utanç verici olarak nitelendiren Kenani, uluslararası toplumu ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere sorumlu uluslararası kurumları bu rejimin saldırganlığına karşı bir an evvel ve ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.