İran, IŞİD'in Humus kırsalına saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, IŞİD terör örgütünün Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalında 50'den fazla masum insanın ve Suriye askeri güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırısını şiddetle kınadı.

Nasır Kenani, Suriye halkı ve hükümetine başsağlığı ve hayatını kaybedenler için rahmet ve mağfiret diledi.

Kenani, Suriye hükümetinin IŞİD kalıntılarına ve diğer bilinen terör örgütlerine karşı mücadelesi için etkili uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "IŞİD terör örgütünün yaratıcılarından ve destekçilerinden biri olan ve Suriye'nin bir bölümünde yasadışı askeri varlığı bulunan ABD, bu örgütün cinayetlerine ve Suriye'deki güvensizliğin devamına ortaktır" dedi.

Kenani, "ABD'nin mevcut politikaları ve yaklaşımları, bu ülkenin terörle mücadele de dahil olmak üzere uluslararası meselelerde uyguladığı çifte standartların devam ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Suriye devlet televizyonu dün (Cuma), terör örgütü IŞİD'in Humus’un doğu kırsalında mantar toplayan Suriyelilere düzenlediği saldırıda en az 53 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.