İran: Barışçıl nükleer programımız devam edecek

ABD ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin ortak bildiriyle Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilgili duruşunu eleştirmesine İran'dan yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin ortak bildiriyle İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilgili duruşunu eleştirmesine tepki gösterdi.

İran’a yöneltilen suçlamaları "sık sık tekrarlanan ve sıkıcı" olarak nitelendiren Kenani, ortak bildiride yer alan iddiaları reddetti.

Kenani, “ABD'nin bölge ülkelerine milyarlarca dolarlık silah ve mühimmat satması, tekfiri terör örgütlerini desteklemesi, Siyonist Rejim’in masum Filistin halkına karşı işlediği suçlarına devam eden destekleri ve Yemen ulusuna karşı yürütülen yıkıcı savaş, Amerika'nın Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesindeki yıkıcı ve müdahaleci politikalarının bir sonucudur ve bölgenin istikrar ve güvenliğini bozmuştur.” dedi.

İran’ın barışçıl nükleer programını sürdüreceğini vurgulayan Kennai, “İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Koruma Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklere uygun olarak yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya devam ediyor ve siyasi baskı ve kara propagandalardan etkilenmez.” açıklamasını yaptı.