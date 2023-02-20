İran'dan Münih Güvenlik Konferansı'na tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na İran ve Rusya'nın davet edilmemesini eleşitren Kenani, "Bu seneki Münih Güvenlik Konferansı güvenlik adına başladı, ancak savaş yanlılarının yararına oldu. Platforumu düzenleyenler tek yanlılık peşinde koşan ABD yönetimine karşı olanları davet etmemekle hata yaptı. Ev sahibi ülke ve konferansı düzenleyen yetkililer bu kararla aslında savaş yanlılarına şans tanıdı. Umarız seneye bu hatalarını telafi ederler." dedi.

Kenani, “Ülkesinden kaçan devrik bir diktatörün oğlunu bu konferansa davet etmek, İran milletini umursamamak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İran-UAEA işbirliği

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun siyasi amaçlı kullanılmasının bu önemli kurumun imajını zedeleyeceğine inandığını vurgulayan Kenani, " Yaptırımları kaldırma müzakereleri sürecinde UAEA’nın ABD tarafından araç olarak kötüye kullanılmasını reddediyoruz." dedi.

Kenani, İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması (NTP) ile nükleer koruma anlaşmasına bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ülkemiz için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile profosyenel işbirliği önemli bir ilkedir. Dolayısıyla Ajans’tan da profesyonelce davranmasını bekliyoruz.

Şu anda UAEA heyetinin Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor."

Bloomberg'in İran'ın yüzde 84 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair iddialarını yalanlayan Nasır Kenani, "Bu konuların medyada gündeme getirilmesi, UAEA'nın profesyonellikten uzaklaştığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

'İran Dışişleri Bakanı, Irak'ı ziyaret edecek'

Sözcü Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yakın gelecekte Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

'ABD ile dolaylı müzakereler devam ediyor'

Kenani, mahkum takası konusunda İran ile ABD arasında dolaylı müzakerelerin dürdüğünü açıkladı.

Bu süreçle ilgili önemli rolü nedeniyle Katar’a teşekkür eden Kenani, “Mahkum takasının gerçekleşmesi bazı teknik konularla alakalı, bunun bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyorum." dedi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Kenani, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilere ilişkin, “İran, Suudi tarafının ciddi olması durumunda görüşmelerin dışişleri bakanları düzeyinde yapılmasına hazır olduğunu defalarca duyurdu. Aynı zamanda iki ülkenin büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak yeniden açılmasına hazırız. İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin sağlıklı gelişim rayına yeniden oturtulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan Siyonis Rejim'in gemi iddiasına yanıt

İran’ın Fars Körfezi'nde Siyonist İsrail’e ait gemiye saldırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan Kenani, “Biz bu suçlamayı reddediyoruz. Siyonist Rejim suçlama yapmaya alışkındır. İran olarak uluslararası sularda ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinin sağlanamsı için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak diğer ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan bir rejimin başkalarını suçlama hakkı yoktur." diye konuştu.