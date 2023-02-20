Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede nükleer müzakerelerin son durumu ve Ukrayna meselesi ele alındı.

Emir Abdullahiyan görüşmede, Avrupa Birliği'nin İran politikasını eleştirerek, "AB'nin son aylardaki davranışı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız politikasının devamıdır. AB’nin çifte standart tutumu ve insan hakları meselesini araç olarak kullanması bunun ispatıdır” dedi.

Ukrayna savaşına da değinen Emir Abdullahiyan, ”İran her zaman, Ukrayna krizinin çözümünün diploması ve ateşkes olduğunu vurgulamıştır. Tahran, Ukrayna dahil tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretinin gündemde olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi ise, İran ile UAEA arasındaki işbirliği kapsamında ikili görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.