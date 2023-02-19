Tahran'da Batı'nın İranofobi girişimlerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Amerikan rejiminin ve bazı Avrupa ülkelerinin medyada İran hakkında çıkardığı yaygaralar, İranofobi yönünde olup İran milletine karşı yasadışı ve insan hakları karşıtı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik sonuçsuz bir girişimdir.

Dış kriz yaratma ve saptırma, Batı ve Siyonist apartheid rejimi tarafından özellikle de uluslararası arenada zorlu zorluklarla karşı karşıya oldukları bir durumda halk protestoları ve grev dalgaları arasında kendi iç krizlerini örtbas etmek için kullanılan yıpranmış bir taktiktir."