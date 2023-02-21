Japon Büyükelçi, Hz. Ali'nin (a.s) türbesini ziyaret etti

Alforat News'da yer alan habere göre, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Futoşi Matsumoto, Hz. İmam Ali'nin (a.s) türbesini ziyaret etti.
Japon diplomat Matsumoto, kutsal türbeye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bazı fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.
Necef kenti Irak'ın iki kutsal kentinden biridir (diğeri Kerbela). Fırat Irmağı'nın hemen batısındaki bir dağ sırasının üzerinde yer alır.
Necef'teki Hz. Ali'nin (a.s) mezarı üzerinde değerli halı ve perdelerle süslü büyük türbe, Musul Hamdani hükumdarı Ebulheyca tarafından yaptırılmıştır.
Bu kent köklü ilim havzalarıyla İslam dünyasına ışık saçanmaktadır. Necef ilim havzaları, eğitim gören yerli halkın dışında Irak'ın farklı bögelerinden ve farklı ülkelerden gelenlerle birlikte binlerce talebeye hizmet veriyor.
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