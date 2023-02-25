Irak: Suriye’nin Arap dünyasına geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz

38. Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı, 18 ülkenin katılımıyla bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı.

Irak Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi konferans öncesinde yaptığı konuşmada, Arap ülkelerinin tüm parlamento ve hükümet düzeylerinde Suriye’yi Arap dünyasına döndürmek için nihai bir karar almalarını ve istikrarı, altyapısının rehabilitasyonu ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşü için ciddi bir şekilde çalışmak ve Arap, bölgesel ve uluslararası rolünü etkin bir şekilde yerine getirmek için ileri adımlar atmalarını istedi.

El-Halbusi açıklmasında, “Suriye son günlerde can ve mal kaybına neden olan yıkıcı depremin ardından zor koşullardan geçmiştir ve tüm bunlar, krizin etkileri ortadan kalkana kadar hepimizin destek ve destek görevini sürdürmesini gerektirmektedir’’ dedi.

El-Halbusi ayrıca, "Arap Evi’nin, uzun süredir devam eden sorunlara yönelik kapsamlı ve gerçekçi bir strateji formüle ederek çabaları birleştirme ve uluslararası ve bölgesel olarak mevcut zorluklara karşı koymak için yan farklılıkları ortadan kaldırma zamanı geldi’’ ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkili, bu zirvenin Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir adım oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: SANA