İstanbul’da Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) doğum günü kutlandı

Kerbela kahramanları Hz. İmam Hüseyin (a.s), İmam Zeynel Abidin (a.s) ve Hz. Ebulfazl’ın (a.s) doğum günleri Kevser Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.
Ehlibeyt dostlarını Kevser Ehlibeyt Mescidi’nde bir araya getiren programın başında, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için dua edildi.
Ardından İranlı Ehlibeyt meddahı Müslim Bişei’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle program başladı.
Ardından kürsüye Ehlibeyt alimi Erdal Tuncay çıktı. Sözlerine deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.
Ehlibeyt alimi Erdal Tuncay konuşmasında İmam Hüseyin’in (a.s) neyin varisi olduğunu anlattı. Hz. İmam Hüseyin’in İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) varisi olduğunu örneklerle anlattı.
Kaynak: On4 TV
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