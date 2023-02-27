  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Şub 2023 18:39

Irak'tan İran-Suudi Arabistan görüşmelerine destek

Irak'tan İran-Suudi Arabistan görüşmelerine destek

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasında üstlendiği arabulucu rolünü sürdürmek istediğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına verdiği demeçte ülkesinin dış politikasını anlattı.

Cumhurbaşkanı Reşid, Irak'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini belirterek, “İran, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün gibi komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek bizim için bir güç kaynağıdır.” dedi.

İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin Reşid, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasında üstlendiği arabulucu rolünü sürdürmek istediğini söyledi.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

News Code 1907910

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler