Irak'tan İran-Suudi Arabistan görüşmelerine destek

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına verdiği demeçte ülkesinin dış politikasını anlattı.

Cumhurbaşkanı Reşid, Irak'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini belirterek, “İran, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün gibi komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek bizim için bir güç kaynağıdır.” dedi.

İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin Reşid, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasında üstlendiği arabulucu rolünü sürdürmek istediğini söyledi.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.