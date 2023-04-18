ABD ve Ermenistan arasında Azerbaycan görüşmesi

Sputnik’e göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Müşteşar yardımcısı Erika Olson ile Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini görüştü.

Erivan'da yapılan görüşemde tarafların iletişim hatlarının açılması konusuna vurgu yaptığı belirtildi.

Paşinyan-Olson görüşmesinde Ermenistan-ABD ilişkilerine dair hususlar ele alındı.

ABD Dışişleri Müşteşar yardımcısı dün Ermenistan Parlamentosu Başkanı Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde Ermenistan özel temsilcisi Ruben Rubinyan ile de bir araya gelmişti.