  1. Azerbaycan
18 Nis 2023 15:04

ABD ve Ermenistan arasında Azerbaycan görüşmesi

ABD ve Ermenistan arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Müşteşar yardımcısı Erika Olson ile görüştü. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci masaya yatırıldı.

Sputnik’e göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Müşteşar yardımcısı Erika Olson ile Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini görüştü.

Erivan'da yapılan görüşemde tarafların iletişim hatlarının açılması konusuna vurgu yaptığı belirtildi.

Paşinyan-Olson görüşmesinde Ermenistan-ABD ilişkilerine dair hususlar ele alındı.

ABD Dışişleri Müşteşar yardımcısı dün Ermenistan Parlamentosu Başkanı Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde Ermenistan özel temsilcisi Ruben Rubinyan ile de bir araya gelmişti. 

News Code 1908754

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