Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 267'si Suriyeli

Türkye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Soylu, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Türkye İçişleri Bakanı, depremlerde 45 bin 968 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak şunları söyledi:

“4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde. 44 bin 235'i nüfus artı göçe tescil edildi. Her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil kimliklendirilmesi dahil savcılık raporları dahil hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa milletimizle paylaşıyoruz. Bazıları 'rakamlar eksik söyleniyor' diyor. Bunu niçin eksik ve az söyleyelim. Her bir kişi bir hukukun parçasıdır. Ayrıca tarihe not düşmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz da söz konusu. Her ilde her ilçede AFAD koordinasyon merkezleri, hasar tespit itiraz çadırları kuruldu. Bazen maddi hasarlar olabilir. Bunların hepsinin düzeltileceğini burada yaşayan vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Örneğin Hatay'da 17 müracaat merkezi var.”

Kayna: DHA