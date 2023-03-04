Nükleer anlaşma tarafları vaatlerine uymadığı için taahhütlerimizi azalttık

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İslami, Grossi ile yapılan görüşmelere değinerek, "Görüşmenin gündemi İran'ın nükleer endüstrisinin performansı ve kapasitesinin izlenmesidir. Bu görevi BM Güvenlik Konseyi nükleer anlaşma kapsamında UAEA'ya devretmiştir." dedi.

İslami, "Tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedikleri ve hatta diğer ülke ve şirketlerin İran'la işbirliğine engel olmaları ve yaptırımları artırmaları nedeniyle İran, Stratejik Eylem Yasası'na göre taahhütlerini azaltma kararı aldı ve bu da yükümlülüklerimizi azalttığımızda Ajans'ın gelip uyumsuzluk raporu hazırlamasına ve durumdan haberdar olmadıklarını söylemesine neden oldu" ifadelerinde bulundu.

'İran'la çalışmaları ilerletmeye hazırız'

UAEA Başkanı Rafael Grossi de İran'la olan çalışmaları ilerletmeye hazır olduklarını belirterek, "İran ile birlikte bazı konularda şeffaflık göstermeli ve İran'ın nükleer programına ilişkin garantiler konusunda işbirliği yapmalıyız." dedi.

Grossi, "İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) canlandırmak için müzakereler gündemde ve devam edecek; İran ile iyi bir anlaşmaya ulaşırsak, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine yardımcı olur." diye konuştu.