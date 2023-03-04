Reisi, UAEA Başkanı Grossi'yi kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

İşbirliğini iki taraflı bir mesele olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi işbirliğini ajansın bağımsızlığı ve İran milletinin haklarının korunmasına dayalı olarak devam edebileceğini söyledi.

Grossi de işbirliklerinin yolunu kolaylaştırmak amacıyla alınan önlemler konusunda UAEA ile ortak bir gündem elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.