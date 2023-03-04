Emir Abdullahiyan, UAEA Başkanı ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü.

Üst düzey heyetin eşliğinde Tahran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi ayrıca bugün İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geldi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün Tahran’a geldi.

UAEA tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada; Grossi’nin İran’ın daveti üzerine üst düzey görüşmeler için başkent Tahran’a gideceği belirtilerek, cumartesi günü İran’dan dönüşünün ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edilmişti.