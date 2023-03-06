Zehirlenme vakaları ciddiyetle araştırılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden önce "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla her sene olduğu gibi ikişer fidan dikti.

Ayetullah Hamanei, ülkede yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin, "Öğrencilerin zehirlenmesi konusu yetklililer tarafından ciddiyetle araştırılmalıdır; Bu büyük ve affedilemez bir cinayettir. Öğrencilerin zehirlendiği ispatlanırsa olayın failleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Suç işleyenler için af olmayacak." dedi.

İran'ın bazı kentlerindeki okullarda zehirlenme vakası görülmüştü.