Siyonist Rejim'den Suriye'ye yeni saldırı

Suriye devlet medyası SANA'nın haberine göre Siyonist Rejim dün akşam Suriye'ye yeni bir saldırı düzenledi.
Halep Uluslararası Havalimanı, Siyonist Rejimi'n saldırısı nedeniyle hizmet dışı bıakıldığı bildirildi.
Siyonist Rejim dün akşam Suriye'ye yeni bir saldırı düzenlediği öğrenildi.
Suriye devlet medyası SANA'nın haberine göre Siyonist Rejim dün akşam Suriye'ye yeni bir saldırı düzenledi.
Halep Uluslararası Havalimanı, Siyonist Rejimi'n saldırısı nedeniyle hizmet dışı bıakıldığı bildirildi.
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