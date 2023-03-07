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7 Mar 2023 09:18

Siyonist Rejim'den Suriye'ye yeni saldırı

Siyonist Rejim'den Suriye'ye yeni saldırı

Siyonist Rejim dün akşam Suriye'ye yeni bir saldırı düzenlediği öğrenildi.

Suriye devlet medyası SANA'nın haberine göre Siyonist Rejim dün akşam Suriye'ye yeni bir saldırı düzenledi.

Halep Uluslararası Havalimanı, Siyonist Rejimi'n saldırısı nedeniyle hizmet dışı bıakıldığı bildirildi.

News Code 1908042

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