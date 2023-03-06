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6 Mar 2023 19:51

Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe Cezayir liderinden nişan

Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe Cezayir liderinden nişan

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun 6 Şubat'ta Sruiye'yi de vuran depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayirli ekip üyelerine Ulusal Liyakat nişanı takdim etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçen ayın 6’sında Suriye’yi vuran depremden etkilenenler için kurtarma ve yardım operasyonlarına katılan Cezayirli ekip üyelerine (Aşir) Ulusal Liyakat Nişanı verdi.

Cezayir Haber Ajansı’na (WAG) göre, bu nişan, bugün başkent Cezayir’de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle Suriye’yi vuran depremden etkilenenler için kurtarma ve yardım operasyonlarına katılan Halk Milli Ordusu Hava Kuvvetleri Alayına, Sivil Savunma Timleri mensuplarına ve Cezayir Kızılayı’na takdim edildi.

Kaynak: SANA

News Code 1908040

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