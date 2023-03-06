Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe Cezayir liderinden nişan

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçen ayın 6’sında Suriye’yi vuran depremden etkilenenler için kurtarma ve yardım operasyonlarına katılan Cezayirli ekip üyelerine (Aşir) Ulusal Liyakat Nişanı verdi.

Cezayir Haber Ajansı’na (WAG) göre, bu nişan, bugün başkent Cezayir’de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle Suriye’yi vuran depremden etkilenenler için kurtarma ve yardım operasyonlarına katılan Halk Milli Ordusu Hava Kuvvetleri Alayına, Sivil Savunma Timleri mensuplarına ve Cezayir Kızılayı’na takdim edildi.

Kaynak: SANA