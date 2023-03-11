Belarus lideri Lukaşenko yarın İran'a geliyor

TASS haber ajansın'a göre, Belarus Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamda bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 12-13 Mart tarihlerinde İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Lukaşenko, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya gelecek.

Taraflar bu görüşmede sanayi, tarım, ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerin uygulanmasını görüşecek.

Bu görüşmede ayrıca bir dizi belgenin imzalanması bekleniyor.

Belarus lideri Lukaşenko, geçenlerde ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yardımcı olacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, en son Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Lukaşenko ile görüşmüştü.