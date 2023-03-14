  1. Siyaset
14 Mar 2023 08:40

Emir Abdullahiyan ve Lavrov telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan ve Lavrov telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar bu görüşmede kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

İranlı ve Rus bakan, Suriye ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü için 4'lü görüşme (İran, Rusya, Türkiye ve Suriye) yapılması konusunda istişare ve fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki son durum ele alınırken İran'ın UAEA ile teknik işbirliğindeki gelişmeler incelendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu telefon görüşmesinde İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

News Code 1908143

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler