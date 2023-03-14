Emir Abdullahiyan ve Lavrov telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar bu görüşmede kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

İranlı ve Rus bakan, Suriye ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü için 4'lü görüşme (İran, Rusya, Türkiye ve Suriye) yapılması konusunda istişare ve fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki son durum ele alınırken İran'ın UAEA ile teknik işbirliğindeki gelişmeler incelendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu telefon görüşmesinde İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.