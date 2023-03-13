Emir Abdullahiyan: ABD ile tutuklu takası konusunda anlaştık

İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan,"Son günlerde İran ile ABD arasında tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardık. ABD tarafından her şey yolunda giderse kısa sürede bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine tanık olacağız" dedi.

Bakan Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında"Geçen yılın mart ayından itibaren ABD ile dolaylı görüşmeler yoluyla bir belge imzalandı ve onaylandı. Şimdi bunun uygulanmasının zemini hazırlandı. Bizim açımızdan her şey hazır, Amerikan tarafı teknik koordinasyonlarını tamamlama aşamasında."ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca"Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Amerikan tarafıyla mesaj alışverişi devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İran ve Suudi Arabistan arasından imzalana normaleşme anlaşmasına da değinen Emir Abdullahiyan" Bu anlaşma bölgedeki hiçbir Müslüman ülkenin aleyhine olmayacaktır. Aynı zamanda, bu anlaşma geniş çapta memnuniyetle karşılandı"değerlendirmesini yaptı.