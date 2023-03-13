Emir Abdullahiyan-Faysal bin Ferhan görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'da gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, İran-Suudi Arabistan normalleşme sürecine ilişkin, "İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor. Bu görüşmenin yakın gelecekte yapılmasını umuyoruz." dedi.

'ABD ile tutuklu takasına hazırız'

ABD ile tutuklu takası hakkında Kenani, "ABD ile tutuklu takasına hazırız ve Amerikan tarafının bu konudaki teknik sorunları bizi ilgilendirmiyor. Amerikan tarafının bu konuya gerçekçi olarak yaklaşırsa, tutuklu takası anlaşması insani bir mesele olarak yapılabilir." ifadesini kullandı.

"Geçen yılın Mart ayında tutuklu takasına dair bir anlaşma sağlandı." diyen Kenani, anlaşmanın ABD'nin resmi temsilcisi tarafından imzalandığını kaydetti.

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normelleşme anlaşmasının dünyada olumlu yankı bulduğuna dikkati çekerek, “Bu olumlu gelişme, Bahreyn ile bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerçekleşebilir. Diplomasi sürecine daha fazla güvenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

'İran, Moskova'da yapılacak 4'lü toplantıya katılıyor'

Sözcü Kenani, İran dışişleri bakan yardımcısının Moskova'da yapılması beklenen Rusya-İran-Suriye-Türkiye toplantısına katılacağını duyurdu.

İran-Libya ilişkileri

İran-Libya ilişkilerine dair Nasır Kenani, “Halihazırda İran ile Libya hükümeti arasında iyi görüşmeler devam ediyor. Dün gayrimukim büyükelçimiz Libya dışişleri bakanıyla bir araya gelerek, İran ile Libya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve iki ülkenin Tahran ve Trablus büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete geçirilmesini ele aldı. Gelecekte iki ülkenin Tahran ve Trablus büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Suriye normalleşmesi süreci

Kenani, Türkiye-Suriye normalleşmesi sürecini değerlendirerek, şunları kaydetti:

“Suriye'nin komşularıyla ilişkilerini geliştirilmesi Tahran'ın önceliklerinden biridir. Suriye ile Türkiye dahil bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.

Türk ve Suriyeli güvenlik yetkililerinin ilk toplantısı İran'da gerçekleştirildi. Bu arada Suriye'nin Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz."

İran Büyükelçisinin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına tepki

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi’nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasyla ilgili olarak Nasır Kenani, Bakü hükümetinin İran uçağı iddiasına tepki göstererek, “İran uçağının uçuşu sınır gözetleme amacıyla periyodik olarak yapılmaktadır. Bu uçağın uçuşu ülkemizin hava sahasında ve uygun mesafe ile gerçekleşmiştir. Genellikle sınır ihlali durumunda gerekli uyarılar yapılır. Bu uçuşla bağlantılı olarak herhangi bir radar uyarısı verilmemiştir. Farklı bir durum yaşanmışsa sorunlar teknik çerçeve içinde takip edilmelidir. Konuyla ilgili böyle bir durum söz konusu değildir. Karşı taraf durumu iyi niyetle büyükelçiliğimize aktarsaydı, yanlış anlaşılma çözüme kavuşabilirdi. İran Büyükelçisinin Azerbaycan hükümeti tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını iyi niyetli bir davranış olarak değerlendirmiyoruz. Azerbaycan ile komşuyuz. Sorunların medyaya taşınması sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını vurguluyoruz." diye konuştu.