İran ve Sri Lanka dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirme yolları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin tarihine atıfta bulunarak, İran'nın ikili işbirliğini güçlendirme ve geliştirme iradesini vurguladı.

Emir Abdullahiyan yrıca ikili işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının tüm bölümlerinin uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry de iki ülke arasındaki iyi ve dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın Sri Lanka halkı ve hükümeti ile işbirliğini takdir etti.

Sabry ayrıca çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı.