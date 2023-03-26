İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

İran Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kentinde yerel saatle 21.43’te 4,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin Buşehr eyaletinde de hissedildiği belirtildi.

Diğer yandan merkez üssü İlam eyaletinin Murmuri kenti olan 4,7 büyüklüğündeki deprem de yerel saatle 22.43’te kaydedildi.

18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan depremin Loristan ile Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

Sarsıntılar sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.