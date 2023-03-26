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26 Mar 2023 09:42

İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

İran’ın Fars ve İlam eyaletlerinde meydana gelen 4,2 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem ülkenin Buşehr, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

İran Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kentinde yerel saatle 21.43’te 4,2 büyüklüğündeki deprem  meydana geldi.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin Buşehr eyaletinde de hissedildiği belirtildi.

Diğer yandan merkez üssü İlam eyaletinin Murmuri kenti olan 4,7 büyüklüğündeki deprem de yerel saatle 22.43’te kaydedildi.

18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan depremin Loristan ile Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

Sarsıntılar sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

News Code 1908336

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