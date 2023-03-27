ABD'den "Suriye" açıklaması

CBS televizyonuna konşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Suriye ile ilgili açıklamada bulundu.
Kirby, ABD askerlerinin Suriye’deki görevi başında kalacaklarını, Biden’ın ABD askerlerini Suriye’de tutmaya “kesin kararlı” olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına İHA ve roket saldırıları yapılmıştı.
Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.
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