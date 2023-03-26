İran'dan ABD'ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan ordusunun Suriye'nin Deyrizor kentinde sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kenani "ABD'nin Suriye’deki yasadışı askeri varlığının devam etmesi ve bu ülke topraklarının bazı bölgelerinin işgal edilmesi ve Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenlenmesi uluslararası hukuka ve bu ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında "IŞİD’in oluşumunda kilit rol oynayan ABD hükümetinin bu terör örgütü ile savaşmak bahanesine Suriye’yi işgal etmeye ve milli servetini yağmalamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’li siyasi ve askeri yetkililerin İran’a yönelik suçlamalarını da reddederek, "Amerikalı yetkililer her zaman İran’a karşı asılsız suçlamalarda bulunur. Ancak Beyaz Saray şunu bilmeli ki bu yöntem artık işe yaramıyor" açıklamasını yaptı.

kenani ayrıca "General Süleymani'nin ve askeri danışmanlarının terörle mücadelede Suriye ordusu ve halkının yanında önemli rol oynadığı asla unutulmayacaktır" diye konuştu.