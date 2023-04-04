Suriye'de patlama: 16 yaralı

Suriye'nin resmi haber sitesi SANA'ya göre, Suriye ve Ürdün Ortak Serbest Ticaret Bölgesi çalışanlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Şam-Amman karayolunda meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.
Suriye'de Serbest Ticaret Bölgesi çalışanlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Suriye'nin resmi haber sitesi SANA'ya göre, Suriye ve Ürdün Ortak Serbest Ticaret Bölgesi çalışanlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Şam-Amman karayolunda meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.
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