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4 Nis 2023 10:03

Suriye'de patlama: 16 yaralı

Suriye'de patlama: 16 yaralı

Suriye'de Serbest Ticaret Bölgesi çalışanlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber sitesi SANA'ya göre, Suriye ve Ürdün Ortak Serbest Ticaret Bölgesi çalışanlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. 

Şam-Amman karayolunda meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.

News Code 1908443

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