Bangladeş'teki giyim pazarında yangın hızla ilerliyor

Salı sabahı Bangladeş’in başkentinde daha ucuz giysiler için popüler bir pazarda büyük bir yangın çıktı.

Rafi Al Faruk, Associated Press’e telefonla verdiği demeçte, yangının Dakka’daki Bangabazar Pazarı’nda sabah 6:10’da başladığını ancak hemen herhangi bir can kaybının bildirilmediğini söyledi.

47 birimden itfaiyecilerin büyük yangını söndürmek için çalıştığını söyledi.

Herhangi bir can kaybıyla ilgili acil bir raporumuz yok” dedi.

Bir başka itfaiye yetkilisi Anwarul Islam, yangının nasıl çıktığı hakkında hiçbir fikirleri olmadığını söyledi.

Yangınlar, gevşek izleme ve yangın güvenliği düzenlemelerinin olmaması nedeniyle Bangladeş’teki ticari yerlerde sıklıkla meydana gelir. Ancak geçmişte yıkıcı yangınlar da dahil olmak üzere büyük felaketler yaşayan ülkenin devasa hazır giyim endüstrisi, son on yılda önemli ölçüde iyileşti.