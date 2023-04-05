Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'de

Macron'u taşıyan uçak başkent Pekin'e indi. Macron Çin'de yaptığı ilk açıklamada Pekin'in Ukrayna'da barış için bulunacak yolda "büyük bir rol" oynabileceğini söyledi. Macron ayrıca Avrupa'nın Çin'den ekonomik olarak ayrılmaması gerektiğini kaydetti.

Macron'a Çin ziyaretinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanısıra 50'den fazla şirket CEO'sundan oluşan bir heyet de eşlik ediyor.

Macron Çin ziyareti öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "​​​​​Liderler, Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaklaşan seyahatini ele aldı. Ayrıca, Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya olan kararlı desteklerini yinelediler" ifadesine yer verildi.