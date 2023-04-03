Macron Çin'i ziyaret edecek

CRI Türkçe'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 5-7 Nisan günlerinde Çin’e resmi ziyaret yapacağını açıkladı.

Daha önce Macron, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çabaları kapsamında nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Macron’un Ukrayna’da barış çabalarını desteklediği Çin, geçenlerde savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı 12 maddelik bir planı kamuoyuyla paylaşmış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de metni tamamen dışlamayarak Çinli lider Şi Cinping ile görüşmek istediğini ifade etmişti.