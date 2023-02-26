Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin yolcusu

Pekin yönetimini Rusya’ya silah tedarik etmemeye de çağıran Fransız lider, “Çin, Rusya’nın kimyasal ve nükleer silah kullanmasını önlemek ve müzakerelerden önce bu saldırganlığı durdurmak için Moskova’ya baskı uygulamalı” diye konuştu.

Macron’un Ukrayna’da barış çabalarını desteklediği Çin, önceki gün savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı 12 maddelik bir planı kamuoyuyla paylaşmış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de metni tamamen dışlamayarak Çinli lider Şi Cinping ile görüşmek istediğini ifade etmişti.

Kaynak: Hürriyet