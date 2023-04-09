Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan Reisi'ye Nevruz Bayramı tebriği

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İran Cumhurbaikanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.
Milanovic mesajında İran hükümeti ve halkına başarı ve refah dolu bir yıl diledi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İran Cumhurbaikanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Nevruz Bayramı dolayısı ile tebrik mesajı yolladı.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İran Cumhurbaikanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdiği mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.
Milanovic mesajında İran hükümeti ve halkına başarı ve refah dolu bir yıl diledi.
yorumunuz