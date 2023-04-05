Reisi, BAE Devlet Başkanı ile görüşecek

İran İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Yakup Rızazade, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceğini bildirdi.

Rızazade bu görüşmenin İran veya BAE'de yapılacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, resmi temaslarda bulunmak üzere 16 Mart'ta Abu Dabi'ye gitmişti.

Şemhani bu ziyarey sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile görüşmüştü.