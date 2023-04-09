Cumhurbaşkanı Reisi ile Beşar Esad telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran-Suriye ilişkileri, Suriye ve Filistin dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu görüşmede liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni dünya düzeninin Direniş Ekseni’nin lehine ve küresel istikbar ile Siyonist İsrail'in aleyhine değişmekte olduğunu ifade ederek, "Bu rejimin cinayetleri, çaresizliklerini gösteriyor ve geleceğin direniş için parlak ve ümit verici olduğuna işaret ediyor." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, terörle mücadele için tek seçeneğin Suriye'nin ulusal egemenliğine destek verme olduğunu kaydetti.

Beşar Esad da bu görüşmede, İran ve Suriye'nin ortak düşmanlara karşı 40 yıllık direnişine değinerek, "Bugün Siyonist toplumda çöküşün işaretleri ortaya çıkmıştır. Bu, direnişin ve özellikle Filistin halkının kararlı duruşunun bir sonucudur." diye konuştu.