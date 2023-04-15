Reisi, Kazak mevkidaşı Tokayev ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev dün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, "İslam dünyasındaki farklı meseleler, özellikle Siyonist rejimin Mescid-i Aksa, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı ve saygısızlığı, İslam ülkelerinin bu saldırgan eylemlerle başa çıkmak için daha fazla istişare ve işbirliği yapmasını gerektirmektedir" dedi.

Reisi İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantı düzenlemesi için sunduğu girişime atıfta bulunarak, "Siyonist rejimin cinayet ve saldırılarına karşı uluslararası toplumun eylemsizliğine tanık olurken, bu saldırıların yayılmasını ancak Müslümanların birlik ve beraberlik mesajı önleyebilir." ifadelerinde bulundu.

Kazakistan'ı İran'ın komşusu ve yakın dostu olarak değerlendiren Reisi, Ulaşım açısından İran, Kazakistan'ın açık sulara hızlı erişimi ve güvenli geçişi için en iyi seçenektir. Ayrıca İran'ın madencilik sektörü başta olmak üzere teknik ve mühendislik hizmetleri alanındaki yüksek kabiliyetleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de, "Müslüman ülkeler, İslam dünyasının meselelerini işbirliğini güçlendirerek ve karşılıklı istişareleri genişleterek çözmelidir" dedi.

İran ve Kazakistan'ın yakın komşular ve birbirleri için güvenilir ortaklar olduğunu belirten Tokayev, "İki ülkenin birlikte işbirliği seviyesini geliştirmek için çok iyi kapasiteleri var ve önceki anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadesini kullandı.