Reisi, Endonezyalı mevkidaşı ile Filistin’i görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Filistin'i "İslam dünyasının atan kalbi" olarak nitelendirdi.

“Filistin milletinin haklarını savunmak ve Siyonist Rejime karşı mücadele etmek İslam ümmetinin değişmez bir ilkesidir.” diyen Reisi, işgal rejimin saldırılarına karşı koymak için İslam dünyasının birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) acil bir toplantı düzenlemeye ve masum Filistin halkını savunmak ve Siyonist İsrail’in işlediği cinayetlere karşı ortak karar almaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Küresel denklemlerde etkili bir blok olan İslam dünyasının daha fazla yakınlaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri derinleştirmeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İran ile Endonezya arasındaki 70 yıllık diplomatik ilişkilere değinen Reisi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İbrahim Reisi, bu yılda karşılıklı işbirliğinin iki ülke halklarının refahı ve çıkarları yönünde daha fazla artmasını temenni etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı da telefon görüşmesinde İran halkının Nevruz Bayramı ile Ramazan ayını kutladı.