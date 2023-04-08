İran ile Kazakistan arasında vizesiz seyahat uygulaması yürürlüğe girdi

Kazakistan’ın Tahran Büyükelçisi Askhat Orazbay, İran ile Kazakistan arasında 14 gün vizesiz seyahat uygulamasının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

İki ülke arasında doğrudan uçuş hatlarının kurulmasına değinen Kazak Büyükelçi, "İran ve Kazakistan yetkilileri, tüccarlar, iş insanları ve ziyaretçilerin yolculuğunu kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor.” dedi.

Kazakistan, Temmuz 2022'de tek taraflı olarak İran, Çin ve Hindistan vatandaşlarına 14 gün vizesiz seyahat uygulaması getirmişti.

İran hükümeti ise, 11 Kasım 2022 tarihinden itibaren iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kazakistan vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını faaliyete geçirmişti.