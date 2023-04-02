ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive'in (GVA) Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana ateşli silahların kullanıldığı şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 438 oldu.

1 Ocak-1 Nisan'da intiharlarda ateşli silahlarla 6 bin 6 kişi öldü, cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.