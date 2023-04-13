Suriye ve Suudi Arabistan konsolosluk ve uçuşların yeniden başlatılması için anlaştı

Suriye ve Suudi Arabistan, güvenliği artırmanın ve her türlü terör örgütüyle mücadelenin önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerine ve uçuşlara devam etme sürecini başlatmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sonunda yapılan ortak basın açıklamasında, ”:Suudi Arabistan Krallığının, Arap milletimizin meselelerine hizmet eden, ülkelerinin ve halklarının menfaatlerini gözeten her şeye gösterdiği hassasiyet ve ilgi çerçevesinde ve Prens Faysal bin Farhan Al Suud Hazretlerinin davetine cevaben, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad bugün Suudi Arabistan’ı ziyaret etti” denildi.

Açıklamada, ”İki taraf arasında, Suriye’nin birliğini, istikrarını, Arap kimliğini ve toprak bütünlüğünü Suriye halkının yararına olacak şekilde koruyan siyasi bir çözüme ulaşmak için sarf edilen çabaların ele alındığı bir görüşme oturumu düzenlendi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, iki taraf, insani zorlukların çözülmesinin ve yardımların Suriye’nin tüm bölgelerine ulaşması için uygun ortamın sağlanmasının ve Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine dönüşü, acılarının sona erdirilmesi için gerekli koşulların yaratılmasının önemi ve anavatanlarına güvenli bir şekilde dönebilecekleri ve Suriye topraklarındaki durumun istikrara kavuşmasına katkıda bulunacak daha fazla önlem alabilecekleri üzerinde mutabakata varıldığı da açıklandı.

Açıklamanın sonunda iki taraf, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: Sana