Suudi Arabistan teknik heyeti Meşhed'i ziyaret etti

Suudi teknik heyeti İran ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan'ın Meşhed Başkonsolosluğu'nu ziyaret etmek ve yeniden nasıl açılacağını kontrol etmek üzere Cuma günü bu kenti ziyaret etti.

Heyet, Meşhed Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı'nın Meşhed'deki Temsilciliği Başkanı Muhammed Beheşti Münferid tarafından karşılandı.

Beheşti Münferid bu görüşmede, bölgedeki önemli ve Müslüman olan İran ve Suudi Arabistan'ın siyasi temsilciliklerinin harekete geçirilmesiyle; iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini temenni etti.

Suudi heyeti başkanı Nasır bin Avad Al Ganum, sıcak karşılamaları ve Suudi heyetinin İran ziyaretini kolaylaştırdıkları için İran Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Bölgedeki iki büyük Müslüman ülke olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin canlanmasının bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin artmasına neden olmasını temenni etti.