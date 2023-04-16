İran ve Suudi Arabistan arasında günlük direkt uçuş başladı

İran Havayolu Seyahatleri ve Turizm Acenteleri Başkanı Hürmetullah Refii, yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında iki ülke arasında her gün bir sefer düzenlenmektedir. İran ile Suudi Arabistan arasındaki günlük sefer sayısını ikiye çıkarmak için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

İran'a gelmek isteyen Suudi Arabistan vatandaşlarının daha önce Kuveyt ve Umman'dan gelmek zorunda olduğunu belirten Refii, "Suudi Arabistan ve İran arasında başlayan direkt uçuşların daha olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Refii ayrıca İran, Suudi vatandaşlara uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.