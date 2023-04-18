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18 Nis 2023 13:01

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Suriye'ye gidecek.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'un bugün Suriye başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Suriye'ye resmi ziyaret yapmak üzere bugün Şam Uluslararası Havalimanı'na varacak" dedi.

Bu, Suriye'deki savaşın başlamasından bu yana Suudi Arabistan'ın ilk üst düzey resmi ziyareti olacak.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi bekleniyor.

News Code 1908747

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