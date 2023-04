"Sevimli Gökyüzü" Çekya'da gösterilecek

Emir Mehran'ın yönetmenliğini yaptığı 'Sevimli Gökyüzü' adlı animasyon Çekya'daki Uluslararası 63. Zelin Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

14 dakikalık animasyon, her gün şehirleri bombalayan bir savaş uçağı pilotunun hayat hikayesi. Bu pilot görevini tamamladıktan sonra her gün küçük kızının yanına döner. Kız uçmayı çok sever ve babasından onu hep gökyüzüne götürmesini ister. Ancak baba, karısının ölümünün acı hatırası nedeniyle kızının isteğini asla yerine getiremez. Savaş her geçen gün onlara biraz daha yaklaşıyor. Bir gün bir olay hayatlarını sonsuza dek değiştirir.

Uluslararası Zelin Film Festivali 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.